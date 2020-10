Calciomercato Inter, non si molla Gervinho: nuovo assalto al gennaio

Calciomercato Inter: i nerazzurri non avrebbero mollato la pista che porta a Gervinho

L’Inter ha operato bene nell’ultima finestra di calciomercato, ma alla squadra di Conte mancherebbe ancora qualcosa: ovvero un calciatore capace di far partire il contropiede. Per questo motivo, come riporta Tuttosport, la società nerazzurra non avrebbe mollato l’idea Gervinho del Parma.

La trattativa potrebbe essere rimessa in piedi a gennaio, con l’Inter che potrebbe offrire uno scambio di prestiti inserendo il cartellino di Pinamonti.