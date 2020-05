Calciomercato Inter: non solo Icardi, ecco tutti gli affari possibili con il Psg

Calciomercato Inter: non c’è solo Mauro Icardi al centro degli affari con il Paris Saint Germain. Ecco gli altri

Icardi e non solo. Inter e Paris Saint Germain si incontreranno (virtualmente) nelle prossime settimane per discutere del futuro dell’argentino ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle fila dei parigini, ci siano giocatori che rispondano alla precisa esigenza nerazzurra di rinforzare le fasce. Il primo nome è quello di Kurzawa, in scadenza di contratto e corteggiato da tante squadre importanti.

Il secondo profilo è quello di Thomas Meunier, che anche lui si svincolerà a fine stagione. La Rosea, poi, fa il punto sulla questione Icardi. L’argentino vuole rimanere a Parigi, resta però da trovare un accordo sul prezzo, perché i transalpini vorrebbero limare la cifra di 70 milioni prefissata un anno fa. Inserire contropartite al momento risulta difficile: Draxler non convince per ruolo e caratteristiche, Paredes è valutato troppo e non è una priorità. Si dovrà ragionare in termini di “cash”. E un’eventuale permanenza dell’argentino farebbe rompere gli indugi a Edinson Cavani, che non ha intenzione di fare un’altra stagione alle sue spalle, con poco spazio.