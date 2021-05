Calciomercato Inter: offerta del Cagliari per Nainggolan. I dettagli

Calciomercato Inter: il Cagliari vuole tenersi Nainggolan e alza l’offerta ai nerazzurri. I dettagli dell’operazione

Come ad ogni fine campionato l’Inter si trova a dover affrontare il tema giocatori rientrati dai vari prestiti. Radja Nainggolan è tra questi e – come riporta Gianluca Di Marzio – sono stati già avviati contatti con il Cagliari per discutere del futuro del giocatore. Il club sardo vorrebbe tenere il belga ma ha presentato un’offerta troppo bassa (3 milioni) ai nerazzurri, che l’hanno rapidamente rifiutata. Il club nerazzurro starebbe pensando ad una possibile risoluzione del contratto con il giocatore, che andrebbe però a chiedere un ingaggio diverso al Cagliari in sede di trattativa.

Questa volta, però, il presidente rossoblù Giulini sembra voler arrivare in fretta ad una conclusione e avrebbe alzato l’offerta a 5 milioni così strutturata 2 milioni circa immediati, più la compensazione (che equivale alla rinuncia da parte del Cagliari) dei premi su Barella per lo scudetto (di circa 1,5/2 milioni, già inseriti a bilancio e che di fatto non verranno spesi). Inoltre nell’operazione ci sarebbe anche un’opzione di acquisto su Riccardo Ladinetti a partire dal primo luglio e valida per 18 mesi ad una cifra già stabilità di 2,5 milioni.