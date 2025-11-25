Calciomercato Inter, Ordonez obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. Il piano per gennaio!

Calciomercato Inter: Joel Ordonez nel mirino per il futuro difensivo. La situazione attuale della squadra nerazzurra

Il nome di Joel Ordonez è tornato con forza nelle ultime settimane nei discorsi legati al calciomercato Inter, soprattutto in vista della prossima stagione. Il difensore centrale del Club Brugge, giovane e fisicamente dotato, è uno dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato. L’interesse dell’Inter per Ordonez è stato confermato da fonti autorevoli come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno approfondito la questione nel loro recente approfondimento su YouTube dedicato alle strategie future del club.

Le caratteristiche del centrale colombiano sono considerate ideali per il progetto dell’Inter: atletismo, aggressività e versatilità, con la possibilità di giocare sia in una difesa a tre sia in sistemi più flessibili. Inoltre, Ordonez è un giocatore con ampi margini di crescita, il che lo rende un investimento interessante sia dal punto di vista tecnico che economico. Per la società nerazzurra rappresenterebbe un’opzione sostenibile, soprattutto se confrontata con altri nomi più affermati e quindi più costosi sul mercato internazionale.

Tuttavia, il percorso verso un’eventuale trattativa dipenderà in larga parte dal futuro di Francesco Acerbi. Il centrale classe 1988 ha un rinnovo complicato e la possibilità di lasciare l’Inter già a giugno è concreta. Solo dopo aver definito la posizione di Acerbi, la società potrà capire se sarà necessario sostituire un titolare o semplicemente rinforzare la profondità del reparto difensivo. In questo scenario, Ordonez diventerebbe una scelta prioritaria per la linea difensiva nerazzurra.

Sul giovane difensore colombiano ci sono anche altri club europei, ma l’Inter ha già effettuato i primi sondaggi e continuerà a monitorarlo con attenzione nelle prossime settimane. L’eventuale accelerazione della trattativa sarà condizionata da eventuali uscite e dalla disponibilità economica del club, con l’obiettivo di assicurarsi un giocatore promettente e con prospettive di crescita.

Nel frattempo, la pista Al-Hilal per Acerbi resta viva, e un’eventuale partenza del veterano potrebbe innescare un effetto domino sul calciomercato Inter, rendendo Ordonez un obiettivo concreto. Il centrale del Club Brugge rimane così uno dei dossier più caldi per la programmazione della difesa nerazzurra nel 2025, con la società pronta a muoversi nel momento giusto per assicurarsi un rinforzo giovane e di prospettiva.

