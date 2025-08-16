Calciomercato Inter: Pavard verso l’Arabia. Da sciogliere questo nodo per dare il via libera al trasferimento al Neom FC

Il futuro di Benjamin Pavard resta un tema caldo per il calciomercato dell’Inter. Secondo le ultime informazioni riportate da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Neom FC avrebbe intensificato i contatti per provare a strappare il difensore francese.

Il club saudita sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta concreta, avendo già avviato i dialoghi sia con gli agenti del calciatore sia con la dirigenza milanese. Pavard, classe 1996, è arrivato a Milano dal Bayern Monaco nell’estate del 2023 e si è subito imposto come punto di riferimento della retroguardia, grazie alla sua duttilità tattica e all’esperienza internazionale maturata anche con la Nazionale francese, con cui ha vinto il Mondiale nel 2018.

Il nodo principale resta legato all’ingaggio: il giocatore percepisce uno stipendio importante in nerazzurro e l’eventuale offerta del Neom dovrà garantire condizioni soddisfacenti non solo per l’Inter, ma anche per il difensore stesso. L’idea di una cessione non è più da escludere e il mese di agosto potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire le intenzioni del francese.

In viale della Liberazione, intanto, si monitora la situazione con attenzione: la sua partenza rappresenterebbe un’uscita pesante, che obbligherebbe il club a tornare subito sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza.

PAROLE – «Attenzione a Pavard: tra le tante voci, possiamo considerare che Neom FC, da quando risulta, sta spingendo veramente tanto. Sono pronti a fare un’offerta all’Inter, stanno già parlando con gli agenti del calciatore, Neom vuole andare forte su Pavard, devono tornare i conti: il francese ha uno stipendio importante all’Inter, vedremo se questi contatti che sono già partiti sia tra club sia con il giocatore diventeranno un’offerta che possa costringere Pavard. Possiamo confermare che l’Inter sta cercando di capire se ci sarà una soluzione per Pavard. L’uscita di Pavard quest’estate è un qualcosa di concreto, poi dipende dalla scelta del giocatore e dalle offerte, la questione resta assolutamente aperta».