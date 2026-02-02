Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! Cosa aspettarsi dai nerazzurri

Ore frenetiche e telefoni bollenti in casa Inter in questo ultimo giorno di mercato invernale. Secondo gli aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra ha tentato un nuovo, disperato affondo in mattinata per riportare a Milano Ivan Perisic. Il contatto con il PSV Eindhoven non ha però sortito gli effetti sperati: il club olandese non ha alcuna intenzione di privarsi dell’esperto esterno croato, erigendo un muro apparentemente invalicabile. Segnali negativi arrivano anche dalla pista che porta a Moussa Diaby: la richiesta di informazioni avanzata ieri per l’elettrico attaccante francese è caduta nel vuoto, un silenzio che suggerisce l’impossibilità di chiudere l’operazione in extremis.

Sul fronte delle uscite, i Meneghini hanno dovuto respingere un attacco concreto della Lazio per Davide Frattesi. I biancocelesti si sarebbero spinti fino a un’offerta complessiva di 25 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi il dinamico centrocampista della Nazionale. La posizione dell’Inter, tuttavia, è ferma: senza la possibilità di ingaggiare un sostituto all’altezza in tempi brevissimi, l’ex Sassuolo non lascerà la Pinetina. Le probabilità di vederlo partire sono ormai ridotte al lumicino, confermando la sua permanenza alla corte di Cristian Chivu.

CALCIOMERCATO INTER – «Vi svelo una cosa: questa mattina l’Inter ha fatto una nova chiamata al PSV sul discorso Perisic, ma il club olandese non vuole aprire. Ieri i nerazzurri avevano provato nuovamente per Diaby, ma non hanno ricevuto alcuna risposta ancora. E’ un silenzio che ovviamente non fa presagire nulla di buono. Su Perisic, il PSV è sempre orientato a non farlo partire, poi vediamo cosa accade. Frattesi? E’ vero che la Lazio ci ha provato, sarebbe arrivata a 25 milioni con i bonus, ma l’Inter non vuole farlo uscire senza sostituto. Le probabilità che Frattesi esca ora sono ridottissime».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno