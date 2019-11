Calciomercato Inter, sarà derby d’Italia per due obiettivi: i nomi che piacciono sia a Marotta che a Paratici per la prossima estate

L’appassionante testa a testa tra Juventus ed Inter è destinato a proseguire ancora a lungo. In campo, con lo scudetto in palio, ma non soltanto: la sfida arriverà direttamente alla sessione estiva di mercato.

Per giugno, secondo La Gazzetta dello Sport, è già pronto un grande duello Paratici e Marotta, un tempo amici e ora rivali. Entrambi vogliono infatti Chiesa dalla Fiorentina, ma non soltanto. A bianconeri e nerazzurri piace molto anche Eriksen, che andrà in scadenza di contratto con il Tottenham.