Calciomercato Inter, Setien chiude la porta per Vidal: «Ha un contratto con noi»

Calciomercato Inter: Quique Setien, allenatore del Barcellona, non lascia andare l’obiettivi di mercato nerazzurro Arturo Vidal

Arturo Vidal è l’obiettivo dell’Inter per migliorare la mediana. L’uomo di quantità e qualità chiesto da Antonio Conte. Il Barcellona, però, non sembra intenzionato a cederlo. A confermarlo, l’allenatore Quique Setien in conferenza stampa.

VIDAL RESTA – «Vidal ci sta dando tantissimo: genera entusiasmo ed è sempre disposto a lavorare, a correre, aiutare. È davvero encomiabile. Mi sento fortunato ad avere un calciatore così. Futuro? Arturo ha un contratto con il Barcellona fino al 2021 e ha grandi opzioni di restare. Non so poi se vorrà farlo, ma io faccio affidamento su tutti quelli che hanno un contratto».