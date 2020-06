Arteta è convinto che Aubameyang possa restare all’Arsenal: le ultime sul rinnovo dell’obiettivo dell’Inter con i Gunners – VIDEO

Nel corso di una videoconferenza, Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, si è detto fiducioso del fatto che Pierre-Emerick Aubameyang rimarrà a Londra. Ecco le dichiarazioni del manager sul futuro dell’obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte.

«Sono ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo per il rinnovo. Ha bisogno di sentirsi valorizzato, di sentire che appartiene a noi e che noi vogliamo che resti. In questo momento sono estremamente felice per come sta giocando e si sta comportando. Ho un buon rapporto con lui e so che possiamo discutere faccia a faccia di molte cose, per questo sono convinto che lui sia molto felice da noi».