Calciomercato Inter: si continua a cercare una sistemazione in prestito per Sebastiano Esposito. Le squadre interessate

Tra le tante uscite pianificate dall’Inter c’è anche quella, in prestito, di Sebastiano Esposito. Come riporta Sky Sport il club nerazzurro sta cercando una squadra dove “parcheggiare” l’attaccante per farlo giocare con continuità.

Le neo promosse Crotone e Spezia sono le più interessate al classe 2002 ma fino a questo momento non hanno ancora fatto passi significativi verso l’attaccante.