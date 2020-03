Calciomercato Inter: si studia un colpo in difesa. Ecco i tre nomi sul tavolo

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero studiando un colpo in difesa per impreziosire ancora di più il valore della propria retroguardia

Secondo Tuttosport l‘Inter starebbe già lavorando al mercato estivo con un obiettivo ben preciso: rinforzare ulteriormente la difesa. Le certezze nerazzurre si chiamano De Vrij, Skriniar e Bastoni: Ranocchia e Godin sono in bilico.

Il nome preferito per un possibile innesto in difesa è quello di Marash Kumbulla, centrale classe 2000 del Verona. A gennaio l’Inter ha già abbozzato i contatti per prenotarlo ma Setti ha risposto picche chiedendo 25 milioni. Le due alternative sul tavolo di Marotta portano al nome di Armando Izzo (profilo molto gradito a Conte) e Jan Vertonghen a parametro zero: il belga non prolungherà il suo contratto con il Tottenham e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a sinistra con Bastoni.