Calciomercato Inter, Sensi dice di sì al Leicester City

Calciomercato Inter: Stefano Sensi ha raggiunto l’accordo con il Leicester City, proseguono le trattative tra le due squadre

Stefano Sensi ha accettato la corte del Leicester City. Il centrocampista dell’Inter potrebbe lasciare di nuovo i nerazzurri in questa finestra di calciomercato per unirsi agli inglesi di Enzo Maresca.

Ottenuto il sì del calciatore, come riportato da Sportmediaset, la palla passa alle due società. I nerazzurri chiedono due milioni per il calciatore, in scadenza a giugno del 2024. In caso di risposta positiva delle Foxes, Marotta avrebbe a disposizione un tesoretto da reinvestire in un attaccante.

