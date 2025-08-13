Calciomercato Inter, Taremi verso il Fulham. Ma l’iraniano deve fare un sacrificio sullo stipendio che è attualmente troppo alto

L’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter è giunta al capolinea, carica di “mille rimpianti” e con un futuro che parla sempre più inglese. L’attaccante iraniano, 33 anni, è a un passo dal trasferirsi in Premier League, con il Fulham che nelle ultime ore ha impresso un’accelerata decisiva per assicurarsi le sue prestazioni.

I “Cottagers” di Londra sembrano aver sbaragliato una concorrenza agguerrita che vedeva coinvolti club come il Leeds e il Nottingham Forest, oltre a un interesse manifestato in Francia dal Nizza. Un fattore chiave nella trattativa pare essere stato l’intervento di un amico e connazionale, Ashkan Dejagah, che ha vestito la maglia del Fulham tra il 2012 e il 2014. I suoi “buoni uffici” e la sua passata esperienza positiva con il club avrebbero spianato la strada, convincendo la dirigenza londinese a puntare con forza su Taremi.

Tuttavia, prima di poter ufficializzare il trasferimento, resta da sciogliere un nodo cruciale: lo stipendio. L’attuale contratto che lega Taremi all’Inter fino al 2026 prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra ritenuta eccessiva e insostenibile per la struttura salariale del Fulham. Per questo motivo, la finalizzazione dell’operazione è subordinata a un piccolo sacrificio da parte del giocatore. A Taremi è richiesto un ritocco dello stipendio verso il basso, un passo indispensabile per permettere l’avvio della sua nuova cessione inglese.

La separazione dall’Inter è comunque definitiva. L’attaccante, che si trova attualmente in patria dopo due mesi complessi, è pronto a lasciare il Paese per iniziare un nuovo capitolo. Non è previsto alcun suo passaggio ad Appiano Gentile: la sua avventura nerazzurra, al di là degli esiti di mercato, è da considerarsi in ogni caso conclusa.