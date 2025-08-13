 Calciomercato Inter, Taremi verso il Fulham. Ma l'iraniano deve fare un sacrificio
Calciomercato Inter, Taremi verso il Fulham. Ma l’iraniano deve fare un sacrificio

Calciomercato Inter, Taremi verso il Fulham. Ma l’iraniano deve fare un sacrificio sullo stipendio che è attualmente troppo alto

L’avventura di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter è giunta al capolinea, carica di “mille rimpianti” e con un futuro che parla sempre più inglese. L’attaccante iraniano, 33 anni, è a un passo dal trasferirsi in Premier League, con il Fulham che nelle ultime ore ha impresso un’accelerata decisiva per assicurarsi le sue prestazioni.

I “Cottagers” di Londra sembrano aver sbaragliato una concorrenza agguerrita che vedeva coinvolti club come il Leeds e il Nottingham Forest, oltre a un interesse manifestato in Francia dal Nizza. Un fattore chiave nella trattativa pare essere stato l’intervento di un amico e connazionale, Ashkan Dejagah, che ha vestito la maglia del Fulham tra il 2012 e il 2014. I suoi “buoni uffici” e la sua passata esperienza positiva con il club avrebbero spianato la strada, convincendo la dirigenza londinese a puntare con forza su Taremi.

Tuttavia, prima di poter ufficializzare il trasferimento, resta da sciogliere un nodo cruciale: lo stipendio. L’attuale contratto che lega Taremi all’Inter fino al 2026 prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra ritenuta eccessiva e insostenibile per la struttura salariale del Fulham. Per questo motivo, la finalizzazione dell’operazione è subordinata a un piccolo sacrificio da parte del giocatore. A Taremi è richiesto un ritocco dello stipendio verso il basso, un passo indispensabile per permettere l’avvio della sua nuova cessione inglese.

La separazione dall’Inter è comunque definitiva. L’attaccante, che si trova attualmente in patria dopo due mesi complessi, è pronto a lasciare il Paese per iniziare un nuovo capitolo. Non è previsto alcun suo passaggio ad Appiano Gentile: la sua avventura nerazzurra, al di là degli esiti di mercato, è da considerarsi in ogni caso conclusa.

