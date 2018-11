Secondo Tuttosport sta per nascere un duello di mercato su Pogba: oltre alla Juventus, anche l’Inter potrebbe tentare il colpo

Tuttosport ha lanciato una bomba di mercato: Marotta, per rinforzare l’Inter, vuole strappare Pogba al Manchester United, superando la Juventus. Sia chiaro, al momento, non c’è trattativa tra il club nerazzurro e quello inglese, ma gli ottimi rapporti tra il futuro ad dell’Inter e Mino Raiola, agente del Polpo, potrebbero far nascere qualcosa di più di una semplice chiacchiera.

Nel caso, però, i nerazzurri dovranno essere pronti a qualche sacrificio: Perisic e Skriniar, che tanto interessano a Mourinho, sarebbero i primi indiziati a lasciare Milano. La Juventus, comunque, non è preoccupata da queste voci, perché conta sulla volontà del giocatore di tornare in bianconero, in quella che lui stesso ha definito famiglia.