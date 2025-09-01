Calciomercato Inter, ufficiale Akanji: spunta un clamoroso rifiuto al Milan per questo motivo. Depositato il contratto del difensore

L’Inter mette a segno il colpo per la difesa proprio sul gong del calciomercato: Manuel Akanji è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Pochi istanti fa, il club ha depositato in Lega Serie A il contratto del centrale svizzero, che si unisce alla squadra di Simone Inzaghi per rinforzare il pacchetto arretrato.

L’operazione è stata strutturata con una formula tanto complessa quanto vantaggiosa per l’Inter. Akanji arriva in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’aspetto più interessante riguarda la clausola per l’obbligo: il riscatto diventerà automatico solo al verificarsi di due condizioni particolarmente difficili nella stessa stagione: la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter e il raggiungimento del 50% delle presenze ufficiali da parte del giocatore.

A rendere il tutto più piccante è un clamoroso retroscena svelato da Sky Sport. Negli ultimi giorni, anche il Milan si era mosso concretamente per portare Akanji in rossonero, su indicazione del tecnico Massimiliano Allegri che cercava un rinforzo d’esperienza. Tuttavia, è stato lo stesso Akanji a dire no alla proposta del Milan. La motivazione? La ferma volontà del difensore di giocare la Champions League.

Non essendo i rossoneri qualificati per la massima competizione europea, lo svizzero ha preferito attendere fino all’ultimo, respingendo la corte del Diavolo. La sua pazienza è stata premiata dalla chiamata dell’Inter, che gli garantirà quel palcoscenico internazionale da lui tanto desiderato. Una scelta chiara che ha orientato uno degli affari più interessanti di questo finale di mercato.