Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta

Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presentarsi nei prossimi mesi. Tra i nomi più caldi entrati nel radar della dirigenza nerazzurra c’è quello di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco, che nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2026, è al centro di una situazione contrattuale complessa e ancora irrisolta.

Secondo quanto trapelato da ambienti vicini al giocatore, il Bayern e gli agenti di Upamecano dovrebbero incontrarsi nuovamente a breve per discutere del rinnovo, dopo che i colloqui avviati già nel mese di marzo si erano arenati senza trovare un’intesa. Al centro del contendere ci sarebbero le richieste economiche del difensore francese, classe 1998, che avrebbe avanzato pretese elevate sia sull’ingaggio sia sul bonus alla firma. Una posizione che il club tedesco non sembra, al momento, intenzionato ad accettare pienamente.

In questo contesto, l’Inter resta alla finestra, pronta ad approfittare di un’eventuale rottura tra le parti. Il club nerazzurro, guidato da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha già dimostrato in passato grande abilità nel cogliere opportunità sul mercato, specialmente quando si tratta di profili di alto livello in situazioni contrattuali favorevoli o in scadenza. La politica nerazzurra, soprattutto in un’epoca di contenimento dei costi, si è spesso basata su operazioni mirate, e Upamecano rappresenterebbe un potenziale colpo di grande valore.

Difensore potente, veloce e abituato a giocare ad alti livelli sia in Bundesliga che in Champions League, Upamecano si inserirebbe perfettamente nel sistema a tre utilizzato spesso dall’Inter. La sua capacità di leggere il gioco e la sua fisicità lo rendono un profilo ideale anche per affrontare le sfide del calcio italiano.

Il Calciomercato Inter potrebbe entrare nel vivo proprio a gennaio o in estate, in base agli sviluppi della trattativa tra il Bayern e il giocatore. Intanto, la concorrenza cresce: anche altri club europei hanno chiesto informazioni, e l’asta per il centrale francese potrebbe diventare rapidamente accesa.

Fino a quando non arriverà la firma sul rinnovo, il nome di Upamecano continuerà a essere accostato all’Inter, che resta alla finestra, attenta e pronta a inserirsi nel momento giusto per rinforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo.

