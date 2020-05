Calciomercato Inter: Zhang sogna Pogba, c’è un piano per sfidare la Juve

Steven Zhang vuole un top player per la sua Inter e starebbe pensando a Paul Pogba: i nerazzurri hanno un tesoro per il francese

Inter e Juve coltivano un sogno comune che si chiama Paul Pogba. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese non sarebbe un obiettivo solo dei bianconeri ma anche di Steven Zhang.

Il numero uno dell’Inter vorrebbe regalare ai tifosi nerazzurri un assoluto top player. Come? Reinvestendo sul Polpo i soldi derivanti dalle cessioni di Icardi, Perisic più Vecino e forse Lautaro. Ovviamente non mancherebbero le difficoltà per concretizzare questo sogno: Pogba guadagna a Manchester 15 milioni di sterline, quasi 17 milioni di euro. Stipendio fuori portata per la casse nerazzurre, certo. Ma ci sono delle variabili.

Prima di tutto Pogba ha un contratto in scadenza nel 2021, poi il suo arrivo in Italia potrebbe essere favorito dal “Decreto Crescita”, infine bisogna contare la volontà di Steven Zhang di avvicinarsi una volta per tutte alla Juve per la corsa allo scudetto. La Rosea ricorda, tuttavia, che i nerazzurri partono svantaggiati nei confronti dei bianconeri visto non che hanno giocatori di riconosciuto stampo internazionale, da poter mettere sul piatto in un eventuale scambio.