Calciomercato, Sesko nel mirino dell'Arabia Saudita: alcuni club sono sulle tracce dello sloveno e l'Arsenal...

Calciomercato, Benjamin Sesko è finito nel mirino dell’Arabia Saudita: molti club sono sulle tracce dello sloveno e l’Arsenal adesso…

L’Arsenal è da tempo interessato a Benjamin Sesko e sarebbe già in trattativa con il RB Lipsia per il suo trasferimento, anche se al momento non è stato raggiunto alcun accordo. Tuttavia, la concorrenza si è intensificata: alcuni club sauditi hanno avviato contatti per il talento sloveno, aumentando la pressione sul giocatore e sulla società tedesca. Nonostante le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, Sesko preferisce restare in Europa, un fattore che potrebbe favorire l’Arsenal e altri club europei.

Il Lipsia, consapevole del valore dell’attaccante 22enne, chiede circa 80 milioni di euro per lasciarlo partire, rendendo la trattativa complessa. Nel frattempo, i Gunners valutano anche alternative per il ruolo, tra cui lo svedese Gyokeres, protagonista di un’ottima stagione con lo Sporting Lisbona. La corsa per Sesko si annuncia così serrata.