Juve, il sogno è Gyokeres, Kolo Muani la priorità e Retegui...

Juve, tutti i nomi per l’attacco bianconero: Gyokeres il sogno, il riscatto di Kolo Muani la priorità, Retegui la pista più facile

La Juve sogna Viktor Gyökeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona che ha segnato 54 reti stagionali, comprese 6 in 8 gare di Champions, con una tripletta al Manchester City. Alto, biondo, e dal fisico imponente, secondo Tuttosport è l’ideale per l’attacco bianconero, ma il suo cartellino costa circa 70 milioni, cifra non semplice da gestire anche con l’ingaggio relativamente basso (3 milioni lordi). Sul giocatore ci sono anche Arsenal, Manchester United e ora pure l’Al-Hilal, che ha virato su di lui dopo il rifiuto milionario di Osimhen. Il sogno svedese resta vivo, ma subordinato alla cessione di Vlahovic, corteggiato soprattutto dal Fenerbahçe: un’offerta da 30 milioni che la Juve accetterebbe, anche se il serbo spera ancora in destinazioni più ambiziose.

Nel frattempo, prende forma la conferma di Randal Kolo Muani, che ha espresso apertamente la volontà di restare a Torino dopo l’esperienza positiva in prestito. L’accordo con il PSG va definito nei dettagli (prestito con diritto o obbligo), ma la volontà di tutte le parti è chiara. Tra gli altri nomi sul tavolo, Osimhen resta un’ipotesi affascinante ma costosa, mentre si allontana Jonathan David: l’attaccante canadese, pur disponibile a parametro zero, comporterebbe costi elevati in termini di ingaggio e commissioni. Una pista più concreta in Serie A potrebbe essere quella di Mateo Retegui, già monitorato da Milan e altre big italiane. In attesa del nuovo ds, Gyökeres è il sogno, Kolo Muani la priorità e Retegui l’opzione più accessibile.