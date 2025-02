Calciomercato, i Paesi dove è ancora aperto: tutte le date

Tutte le date per la fine del calciomercato invernale 2025 negli altri Paesi, dopo la chiusura in Serie A. I dettagli in merito

Con la fine del calciomercato invernale in Serie A, vediamo in quali Paesi è ancora aperto per delle possibili cessioni.

Olanda: 4 febbraio

Austria: 6 febbraio

Egitto: 8 febbraio

Romania: 10 febbraio

Turchia: 11 febbraio

Emirati Arabi Uniti: 11 febbraio

Australia: 12 febbraio

Ungheria: 14 febbraio

Serbia: 14 febbraio

Slovenia: 14 febbraio

Croazia: 17 febbraio

Svizzera: 17 febbraio

Cina: 18 febbraio

Russia: 20 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca: 22 febbraio

Polonia: 22 febbraio

Uruguay: 25 febbraio

Brasile: 28 febbraio

Canada e Stati Uniti: 23 aprile