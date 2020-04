Calciomercato Juve: arriva Icardi al posto di Higuain? Il punto

Calciomercato Juve: Mauro Icardi potrebbe raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain in bianconero. Il punto

Icardi in Higuain out? È uno degli scenari ipotizzati dalla Gazzetta nello Sport immaginando il prossimo attaccante della Juve. All’orizzonte ci sono scenari clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino. Un triangolo, con al centro Mauro Icardi e una montagna di soldi (con qualche altro giocatore interessato) da muovere.

Gonzalo Higuain molto probabilmente lascerà la Vecchia Signora per approdare, forse, negli Stati Uniti e Paratici avrebbe messo nuovamente nel mirino Mauro Icardi. La chiave dell’affare è il Paris Saint Germain. Per convincere i francesi la Juve potrebbe mettere sul piatto Alex Sandro e Pjanic. E l’Inter? Ai nerazzurri basta che il Psg eserciti il riscatto da 70 milioni per l’argentino poi farà quel che sarà meglio per club e giocatore. Ai nerazzurri interessa poco, conta la certezza di poter incassare quei soldi.