Calciomercato Juve: Bernardeschi offerto alla Fiorentina, i dettagli

Bernardeschi nel limbo: la Juventus lo ha offerto alla Fiorentina ma lui preferirebbe la Premier, e c’è il sondaggio dell’Atletico

Rimane in bilico la posizione di Federico Bernardeschi nel progetto Juventus. Il numero 33 bianconero ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola e non accetta una destinazione che possano rappresentare un passo indietro per la sua carriera.

In tutto questo, scrive Gazzetta, la Juve qualche mese fa lo avrebbe offerto alla Fiorentina nell’affare Chiesa, poi arenatosi. Federico gradirebbe la Premier League, con il Chelsea che ci ha pensato. Anche l’Atletico Madrid di Simeone ha effettuato un sondaggio.