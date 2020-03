Calciomercato Juve, c’è il Real su Pogba. Ma i bianconeri non mollano

Calciomercato Juve, il Real Madrid non molla la presa su Paul Pogba. I bianconeri, però, sembrano essere in vantaggio

Juventus e Paul Pogba ancora insieme, ormai tutti i tifosi bianconeri ci sperano davvero. L’edizione odierna di Tuttosport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione sulla trattativa «a distanza».

Il Real Madrid non molla la presa e sicuramente arriverà una maxi offerta quando verrano aperte le trattative. Al momento, però, i bianconeri continuano ad essere in vantaggio per via della volontà del calciatore.