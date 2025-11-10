Calciomercato Juve, svolta a sorpresa di Comolli: la nuova strategia adesso spiazza i tifosi bianconeri! Le ultimissime

Calciomercato Juve, Comolli rivede i piani: nuova strategia che sorprende l’ambiente bianconero, le ultimissime

Il destino di Dusan Vlahovic torna al centro delle strategie bianconere. Dopo un’estate vissuta da separato in casa e un avvio di stagione incerto sotto Tudor, l’arrivo di Luciano Spalletti ha cambiato le prospettive: il tecnico ha restituito fiducia al centravanti serbo, che ha risposto con prestazioni convincenti. La società, di conseguenza, sta rivalutando la sua posizione contrattuale.

Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha svelato i dettagli della nuova linea della Juventus. Fino a poche settimane fa la rottura sembrava definitiva, ma le esigenze tecniche hanno riaperto i dialoghi. L’attuale contratto di Vlahovic, che prevedeva 8 milioni più 2 di bonus, rischiava di lievitare fino ai 12 milioni. La dirigenza, invece, starebbe pensando a una rimodulazione: base di 7-8 milioni, con un bonus alla firma e uno finale, senza cifre eccessive.

Secondo Balzarini, la svolta non è solo tecnica ma anche economica. La Juventus ha compreso che, cedendo Vlahovic, sarebbe comunque costretta a investire su un altro attaccante di livello, con costi complessivi superiori. Inoltre, la fiducia limitata in Jonathan David complica ulteriormente la situazione: se anche lui dovesse partire, l’attacco andrebbe rifondato da zero, rendendo l’operazione insostenibile.

La conclusione è chiara: rinnovare Vlahovic conviene più che acquistare un nuovo bomber. Nessun cartellino da pagare, solo un prolungamento. La Vecchia Signora sembra aver capito che, paradossalmente, la soluzione più logica e vantaggiosa è trattenere il suo numero 9.

