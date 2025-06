Calciomercato Juve, David abbassa le pretese: contatto diretto con Comolli, aumenta la fiducia

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con la trattativa per l’arrivo di Jonathan David a parametro zero. Tutti i dettagli

Prosegue con decisione la ricerca di un attaccante da parte della Juve, impegnata su due fronti in questo inizio estate. Da un lato c’è il Mondiale per Club, con Igor Tudor che testa la rosa e punta a riscattare una stagione deludente provando ad arrivare il più lontano possibile nella competizione in corso negli Stati Uniti. Dall’altro, la dirigenza lavora per costruire una squadra più competitiva per il prossimo campionato.

Per il reparto offensivo, il nome caldo resta quello di Jonathan David. L’attaccante del Lille si svincolerà a breve ed è seguito da diversi club, rendendo la concorrenza agguerrita. Secondo La Gazzetta dello Sport, il dirigente Comolli avrebbe già contattato personalmente gli agenti del giocatore, segnale di un interesse concreto. David potrebbe anche ridurre le sue richieste economiche, facilitando l’operazione. Il suo rendimento parla chiaro: 49 presenze stagionali, 25 gol e 12 assist. Un profilo ideale per rinforzare l’attacco bianconero.