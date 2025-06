Juve, avanti tutta per comprare Jonathan David. Concorrenza abbondante, ma i bianconeri hanno un piano - Calcio News 24

Juve: nuovi sviluppi su Jonathan David, si cerca l’intesa con l’entourage. Pressing totale dei bianconeri per il giocatore

Il mercato della Juve entra nel vivo, e tra gli obiettivi più seguiti in attacco c’è Jonathan David, talento canadese classe 2000 attualmente in forza al Lille. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X (ex Twitter), la Juve starebbe preparando un nuovo contatto diretto con l’entourage del calciatore, dopo due colloqui già andati in scena nelle scorse settimane.

David è uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Juve per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025-26. Il giocatore ha attirato l’interesse di diversi club europei e internazionali: su di lui ci sono offerte dall’Arabia Saudita e, in particolare, dal Fenerbahce, pronto a mettere sul piatto un contratto importante. Tuttavia, al momento, l’idea di trasferirsi in Serie A e vestire la maglia della Juve rappresenterebbe una soluzione gradita per il bomber nordamericano.

Il nodo principale resta di natura economica. La richiesta dell’entourage per il premio alla firma si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che la Juve considera eccessiva. Da qui la volontà della dirigenza bianconera di trattare per ottenere uno sconto, provando a limare la cifra senza compromettere l’operazione. Il club piemontese, che sta cercando di mantenere equilibrio tra investimenti e sostenibilità finanziaria, punta su un progetto tecnico ambizioso per convincere David, ma vuole evitare spese fuori controllo.

Jonathan David ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo volto dell’attacco bianconero: rapidità, tecnica, capacità realizzativa e versatilità nel giocare sia da prima che da seconda punta. Il suo arrivo potrebbe aprire a nuovi scenari anche per l’attuale reparto offensivo della Juve, dove non si escludono cessioni eccellenti per finanziare eventuali colpi in entrata.

Con la permanenza di Igor Tudor sulla panchina della Juve, il mercato si muove seguendo una linea chiara: giocatori giovani, di talento e con potenziale di crescita. David risponde perfettamente a questo identikit.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il pressing della Juve riuscirà a superare la concorrenza internazionale. Quel che è certo è che il nome di Jonathan David resta tra i più caldi in casa Juve, simbolo della volontà di tornare a lottare stabilmente per lo scudetto e per l’Europa che conta.