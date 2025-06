Calciomercato Juve, sprint decisivo per David: le cifre dell’offerta che può sbaragliare la concorrenza, si punta a chiudere!

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’offerta per Jonathan David per rinforzare l’attacco. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la Juve avrebbe compiuto passi decisivi per assicurarsi Jonathan David. L’attaccante canadese, recentemente svincolatosi dal Lille, è diventato uno dei principali obiettivi del club bianconero per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Sul tavolo ci sarebbe una proposta allettante: quasi 6 milioni di euro netti all’anno più un importante bonus alla firma, segnale chiaro dell’interesse concreto da parte della dirigenza juventina.

A Torino si respira ottimismo, ma si attende ora la risposta definitiva del giocatore, attesa entro la prossima settimana. L’ingaggio proposto, unito al fascino della Juventus e alla possibilità di essere protagonista in un nuovo ciclo sportivo in Serie A, potrebbe risultare determinante nella scelta del centravanti classe 2000. Se tutto andasse come previsto, Jonathan David rappresenterebbe un colpo di grande rilievo per la Vecchia Signora, in cerca di nuovi leader offensivi per rilanciarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.