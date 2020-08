Juve, dopo Matuidi anche Khedira ai saluti: obiettivo ringiovanire la rosa

Calciomercato Juve, Matuidi il primo a partire: chi sono i prossimi a salutare Torino, con i loro nomi nella lista delle cessioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la partenza di Blaise Matuidi è stata la prima di un’opera di ringiovanimento della rosa della Juve. Dopo il francese, potrebbero salutare Torino altri calciatori.

Per Sami Khedira la Vecchia Signora starebbe cercando una soluzione per la cessione o per risolvere il suo contratto. Poi c’è Gonzalo Higuain, la cui situazione sarebbe molto simile al tedesco: servirà trovare una pretendente in grado di contenere i costi del cartellino del Pipita. Chiudono poi De Sciglio e Douglas Costa: mentre per il primo si attende una pretendente, per il secondo la Juve starebbe facendo delle valutazioni.