Calciomercato Juve: doppio scambio in vista con la Roma. I dettagli

Calciomercato Juve: potrebbe esserci un doppio scambio con la Roma all’orizzonte. Previsto un incontro tra i club

Tuttosport riporta che Juventus e Roma hanno in agenda un incontro per discutere di eventualità opportunità di mercato: nel dettaglio scambi utili da un punto di vista tecnico ma soprattutto economico.

Uno dei discorsi, già affrontato in inverno ma poi tramontato, riguarda Federico Bernardeschi e Nicolò Zaniolo. Anche se il giallorosso per il momento non ha lasciato intendere di voler lasciare la capitale, mentre il 33 bianconero ha diversi estimatori in Italia e in Europa. Occhio anche alle possibili combinazioni Rugani-Under/Kluivert o Mandragora-Cristante