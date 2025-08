Calciomercato Juve, Douglas Luiz: non c’è solo il Nottingham! Il ritorno del “Professore”: la tentazione di un’altra avventura in Premier grazie all’interessamento di un club importante

Calciomercato Juve, Douglas Luiz: non c’è solo il Nottingham! Il ritorno e la tentazione di un’altra avventura in Premier…

Un’idea a sorpresa che agita il mercato, un possibile ritorno in Premier League per rilanciare una carriera. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e ripreso dal portale Caughtoffside, il Liverpool starebbe seriamente valutando un’offensiva per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in uscita dalla Juventus. Nonostante il club di Anfield abbia già investito una cifra monstre per Florian Wirtz, l’idea di aggiungere un altro tassello di qualità in mediana, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, è una tentazione forte.



Il nome di Douglas Luiz, in Inghilterra, non è affatto sconosciuto. Prima del suo passaggio con “alti e bassi” alla Juventus, il brasiliano è stato per anni un pilastro dell’Aston Villa, dove si è imposto come uno dei centrocampisti più completi del campionato. La sua combinazione di fisicità, visione di gioco e versatilità tattica lo aveva portato a essere considerato da alcuni persino superiore a Declan Rice. Ora, dopo una stagione a Torino segnata da qualche episodio di indisciplina, il suo ritorno in Premier è uno scenario più che concreto.



La concorrenza, però, è agguerrita. Il Nottingham Forest sembra al momento in pole position, ma anche Tottenham, Everton e West Ham seguono con attenzione la situazione. Il Liverpool, dal canto suo, vive un dilemma interno. Come sottolinea Caughtoffside, la vera emergenza per la squadra di Arne Slot è la difesa, reparto falcidiato dagli infortuni e con soli tre centrali a disposizione. Investire altri 40 milioni a centrocampo, dopo i 130 spesi per Wirtz, potrebbe sembrare un lusso. Tuttavia, se dovesse presentarsi un’opportunità di mercato chiara, magari legata a una cessione, i Reds non esiterebbero a puntare su un giocatore le cui qualità conoscono fin troppo bene.