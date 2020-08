Calciomercato Juve: Dzeko obiettivo numero uno, Milik alla Roma può liberarlo

Calciomercato Juve: Edin Dzeko è il candidato numero uno per l’attacco bianconero. Milik può sbloccare l’affare

Gazzetta ne è sicura: è Edin Dzeko il primo nome per puntellare l’attacco della Juventus. Il bosniaco (che piace anche all’Inter), parlerà presto con la Roma. Qualora chieda la cessione ai bianconeri la società giallorossa non si opporrà. Molto dipenderà dunque dalla volontà del giocatore che è molto legato all’ambiente della Capitale.

In tutto questo la Juve sta provando a risolvere la grana Higuain. I bianconeri sarebbero comunque disposti a prendere il bosniaco anche qualora il Pipita alla fine dovesse rimanere. Ma si tratterebbe di una coppia d’attacco over 35. Dzeko però è il compagno ideale per Ronaldo sotto tutti i punti di vista: tatticamente perché riempie l’area sgravando Cristiano da questo compito e attirando l’attenzione dei difensori avversari.