Calciomercato Juve: fatta per Matuidi all’Inter Miami, i dettagli

Blaise Matuidi ai saluti. Il centrocampista francese andrà all’Inter Miami per rinforzare la rosa del club americano che annovera tra i proprietari anche David Beckham.

L’accordo tra le parti è stato trovato e come riferiscono fonti francesi già oggi effettuerà le visite mediche a Parigi per poi volare oltreoceano. Inizia dunque la rivoluzione bianconera targata Andrea Pirlo che ha come primo obiettivo quello di svecchiare la rosa.

Blaise Matuidi to Inter Miami is a done deal. Total agreement reached today with Juventus. Medicals scheduled. Here we go 🤝⚪️⚫️ @SkySport #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2020