Calciomercato Juve, torna l’obiettivo Frattesi: può arrivare al posto di Tonali, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’obiettivo Davide Frattesi per il centrocampo dall’Inter. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’obiettivo Davide Frattesi per il centrocampo dall’Inter.

JUVE FRATTESI – «La strada per Sandro Tonali, corteggiato nei mesi scorsi dall’ex dt Cristiano Giuntoli, non è chiusa, però pare ogni giorno più in salita: il Newcastle si è qualificato in Champions e non vuole rinunciare all’ex rossonero. Alla Continassa non mollano, ma intanto ripensano a un altro “giovane-vecchio” pallino azzurro: Davide Frattesi dell’Inter. In lista anche Florentino del Benfica».