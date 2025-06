Calciomercato Napoli, l’Inter spara alto per Frattesi: può sfumare il grande obiettivo di Conte, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Davide Frattesi dall’Inter a centrocampo. Tutti i dettagli in merito

Il Napoli guarda con attenzione alla situazione di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che potrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato. Antonio Conte ha infatti indicato il classe 1999 come uno dei rinforzi ideali per la sua idea di centrocampo: dinamico, abile negli inserimenti e già pronto per affrontare le sfide della Serie A. Secondo Il Mattino, il nome di Frattesi è stato uno dei più discussi durante l’ultimo vertice di mercato tra Conte e la dirigenza partenopea. Il tecnico salentino, che vuole costruire un Napoli solido e competitivo, lo considera perfetto per il suo 3-5-2.

Tuttavia, l’Inter ha fissato un prezzo alto per il cartellino: almeno 50 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ritiene eccessiva per iniziare una trattativa concreta. Molto dipenderà dalle uscite: eventuali cessioni potrebbero sbloccare il budget necessario per tentare l’affondo. Frattesi resta un nome caldo per il centrocampo azzurro.