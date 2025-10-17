Calciomercato Juve, c’è l’insidia del Fenerbahçe per quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

Calciomercato Juve, sirene da Istanbul: il Fenerbahçe sfida i bianconeri sul difensore del Bayern. Attesa per le mosse di mercato

Il Fenerbahçe si prepara a un mercato invernale da protagonista e in casa Juventus cresce l’attenzione, mista a una certa preoccupazione. Dopo l’interesse dei turchi per Sergej Milinkovic-Savic, che complica i piani bianconeri a centrocampo, da Istanbul arriva un’altra insidia: il nome di Kim Min-jae.

Il club gialloblù, spinto dalle ambizioni del presidente, vuole rinforzare la rosa in ogni reparto. Tra i profili in cima alla lista spicca proprio l’ex colonna del Napoli, oggi ai margini del Bayern Monaco. Una mossa che si scontra direttamente con le strategie della Juve.

Il difensore sudcoreano, 28 anni, fatica a trovare spazio in Baviera, chiuso dalla coppia Tah–Upamecano. La prospettiva di arrivare al Mondiale 2026 senza continuità lo spinge a valutare un addio già a gennaio, sia in prestito che a titolo definitivo.

È qui che entra in gioco la Juventus: Kim era già stato accostato ai bianconeri in passato e, con l’attuale emergenza difensiva di Igor Tudor, rappresenta un’occasione preziosa. Ma la trattativa non è affatto semplice.

Il Fenerbahçe, infatti, ha inserito il “mostro” coreano tra i suoi obiettivi prioritari e dispone delle risorse economiche per presentare al Bayern e al giocatore un’offerta difficilmente eguagliabile da Torino. Per la Juve si profila così una doppia e complicatissima sfida di mercato con i turchi: la corsa al grande rinforzo di gennaio passa da Istanbul, ma la concorrenza su Milinkovic-Savic e Kim Min-jae rende il cammino in salita.

LEGGI ANCHE – Cosa rischia la Juventus per l’indagine UEFA sulle violazioni del Fair Play Finanziario

