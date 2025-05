Calciomercato Juve, Gyokeres per convincere Conte: ora lo svedese è un obiettivo concreto, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve in attacco, con l’obiettivo Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta dell’interesse di calciomercato della Juve per Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

OBIETTIVO GYOKERES – «La Juventus si è iscritta alla corsa per Victor Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona e campione del Portogallo reduce da una stagione chiusa con 54 reti in 52 presenze tra campionato e coppe. La concorrenza è numerosa e ricca, tra club arabi e inglesi, e i bianconeri non si illudono. Ma, intanto, muovono i primi passi».

GYOKERES PER CONVINCERE CONTE – «La scorsa estate il centravanti svedese era uno dei più apprezzati proprio da Conte per la successione di Osimhen, poi finito al Galatasaray. Alla Continassa sono andati oltre il semplice sondaggio, peraltro l’operazione con lo Sporting non sarebbe molto più onerosa di quella che riguarderebbe il nigeriano, che ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero ma per il quale De Laurentiis non intende fare sconti. Specie trattandosi di Juventus. E soprattutto se lo stesso Conte dovesse tornare effettivamente a Torino».

LE CIFRE – «Lo stesso Gyokeres ha una clausola da 100 milioni, ma per strapparlo ai lusitani potrebbero bastarne una settantina. E l’ingaggio? Osimhen guadagna 11 milioni di euro netti ma può ancora usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, Gyokeres guadagna molto meno e potrebbe accontentarsi di uno stipendio inferiore dell’ex Napoli, comunque più basso di quello che attualmente percepisce Vlahovic (12 netti, circa 24 lordi). Il reale problema è la concorrenza, con l’Arsenal intenzionato a fare sul serio e non solo. Sullo sfondo anche David, altro nome però in orbita Napoli da svincolato».