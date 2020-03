Calciomercato Juve: Icardi o Kane gli obiettivi di Paratici

Calciomercato Juve, rebus attaccante: due nomi sono stati inseriti nella lista di Fabio Paratici per l’estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Mauro Icardi resta al primo posto nella lista di Fabio Paratici per rinforzare l’attacco della Juve in vista del calciomercato estivo. L’attaccante argentino, infatti, non è uscito dai radar bianconeri dopo il passaggio al Psg.

In estate, i bianconeri potrebbero tornare alla carica, visto che il club parigino potrebbe anche decidere di non esercitare il riscatto dall’Inter. Oltre a Maurito, la Juve seguirebbe con attenzione anche il profilo di Harry Kane, la cui valutazione di 150 milioni di euro spaventa però le pretendenti.