Calciomercato Juve, idea Emerson Palmieri per le corsie

Calciomercato Juve, Emerson Palmieri è un’idea concreta. L’ex Roma potrebbe ritrovare la serie A in estate

Emerson Palmieri è un’idea concreta per la Juventus. La società bianconera vuole assolutamente attuare un restyling delle corsie esterne – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – e il nome dell’ex Roma potrebbe tornare in cima alla lista dei bianconeri.

Emerson non è più titolare nel Chelsea di Lampard e in estate potrebbe cambiare aria: il ritorno in Italia si avvicina, Maurizio Sarri potrebbe riabbracciarlo dopo l’avventura in Blues.