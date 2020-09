Calciomercato Juve: idea Morata per l’attacco. Douglas Costa nell’affare?

Calciomercato Juve: anche Alvaro Morata finisce nella lista dei possibili attaccanti della Juve. Occhio a Douglas Costa

Morata Juve, «non direbbe mai di no»: muro Atletico, occhio a Douglas. Anche il canterano nel casting attaccanti

Il Corriere dello Sport inserisce Alvaro Morata nel calderone degli attaccanti che la Juventus sta monitorando. Un ritorno dello spagnolo farebbe piacere al club bianconero e anche al canterano che ha un rapporto splendido con la città di Torino e non direbbe mai di no alla Juve.

Ma l’Atletico ha altri piani I Colchoneros lo lascerebbero partire solo per un’offerta irrinunciabile che la Juventus in questo momento non può permettersi. Ecco perché uno scambio con Douglas Costa potrebbe riaccendere uno scenario per ora molto tiepido nel calciomercato Juve.