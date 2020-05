Calciomercato Juve: il Barcellona ha una nuova strategia per Pjanic

Il Barcellona valuta Miralem Pjanic per il centrocampo. Possibile la cessione di Coutinho per fare cassa

Il Barcellona non molla la pista Pjanic. Nonostante il no di Arthur allo scambio con la Juventus, i blaugrana pensano a una nuova soluzione per regalare i centrocampista bosniaco al proprio tecnico.

Secondo Tuttosport, il Barcellona potrebbe cambiare strategia, cercando di vendere Coutinho, magari al Newcastle che presto dovrebbe finire nelle mani degli arabi, incassando 80-90 milioni di euro cash, e girando parte del ricavato alla Juve per Pjanic, che potrebbe così sbarcare a Barcellona senza contropartite.