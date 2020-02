Calciomercato Juve: in estate sarà rivoluzione a centrocampo

Calciomercato Juve: i bianconeri vogliono rifondare il centrocampo in estate. Il sogno di Paratici rimane Pogba

La Juve in estate rivoluzionerà il centrocampo con un obiettivo principale. Ne è sicuro Tuttosport che sulle sue pagine spiega come Paul Pogba sia il sogno dei dirigenti bianconeri. La Vecchia Signora ha infatti bisogno di voltare completamente pagina proprio in quel settore dove tutto nasce e tutto muore, e la sconfitta di Verona ha mandato nuovi chiari segnali.

Ma non tutti svuoteranno i propri armadietti. Il punto fermo resta Miralem Pjanic, al pari dei più giovani Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, mentre serviranno riflessioni sul quasi 33enne Blaise Matuidi e il suo coetaneo Sami Khedira. Senza dimenticare la posizione di Federico Bernardeschi e quella del neo-arrivato Aaron Ramsey.