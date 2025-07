Calciomercato Juve, Jonathan David è arrivato al J Medical: ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri – VIDEO

Le ultime sul calciomercato della Juve, con l’arrivo di Jonathan David al J Medical per le visite mediche. Tutti i dettagli in merito

La nuova avventura italiana di Jonathan David è ufficialmente cominciata. Il bomber canadese, primo grande colpo del mercato estivo della Juve, è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2030. Accompagnato dal suo entourage, David è stato accolto da un gruppo caloroso di tifosi juventini, come documentato dal video di Juventusnews24, che ne ha immortalato l’ingresso nel centro medico tra applausi e cori di benvenuto.

😍 JONATHAN #DAVID È AL J MEDICAL



🏁 Iniziano le visite mediche del primo colpo di #calciomercato della #Juventus! Ecco l’accoglienza dei tifosi al suo arrivo 🔥🔥🔥



📹 @BaridonMarco pic.twitter.com/uT5JcpqUqb — JuventusNews24.com (@junews24com) July 4, 2025

Il classe 2000 approda a Torino a parametro zero, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Lille, club in cui ha militato con grande successo nelle ultime stagioni. L’accordo con la Juve prevede un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, con 2 milioni di bonus, rendendolo uno dei giocatori più pagati della rosa. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte da parte della nuova dirigenza e di Igor Tudor, che punta a costruire un attacco più dinamico, tecnico e imprevedibile. Reduce da un’annata straordinaria, David ha totalizzato 25 reti in 49 presenze tra campionato e coppe, confermandosi come uno degli attaccanti più affidabili del calcio europeo. Forte di un’ottima capacità di finalizzazione con entrambi i piedi e nel gioco aereo, David è considerato un attaccante completo e moderno, in grado di interpretare più ruoli nel reparto offensivo. Può agire sia da centravanti puro sia da seconda punta o esterno offensivo, adattandosi perfettamente agli schemi rapidi e verticali del nuovo allenatore juventino. Con il suo innesto, la Juventus aggiunge al proprio arsenale offensivo tecnica, velocità, visione di gioco e senso del gol. Jonathan David è pronto a diventare il nuovo idolo dell’Allianz Stadium e a trascinare i bianconeri verso nuovi traguardi.