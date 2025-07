Calciomercato Juve, Jonathan David è arrivato a Malpensa: ora le visite mediche – VIDEO

Le ultime sul calciomercato della Juve, con l’arrivo di Jonathan David a Malpensa per le visite mediche. Tutti i dettagli in merito

Il giorno di Jonathan David è finalmente arrivato. L’attaccante canadese classe 2000 è atterrato questa mattina a Malpensa con un volo proveniente dal Canada, pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Italia con la Juve. Subito dopo essere sbarcato, David ha proseguito il suo viaggio verso Torino a bordo di un van privato, con tappa d’obbligo al J Medical, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero. Il trasferimento di David rappresenta uno dei colpi più significativi del mercato estivo juventino. Dopo stagioni da protagonista con il Lille, in cui ha messo a segno numerosi gol e confermato il suo status di uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo, il classe 2000 è pronto a confrontarsi con le difese della Serie A. La Juve lo ha individuato come il profilo ideale per rafforzare un reparto offensivo che avrà l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

ECCO JONATHAN #DAVID! 👋🏻📍



L’attaccante è pronto a vivere il suo primo giorno da giocatore della #Juventus ⚪️⚫️ Atterrato a Malpensa, l’ex Lille si dirige ora verso Torino dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto per 5 anni con i bianconeri ✍🏻⏳



📹 @BaridonMarco pic.twitter.com/3aJLtgVYEa — JuventusNews24.com (@junews24com) July 4, 2025

Con la sua velocità, capacità di attaccare la profondità e grande freddezza sotto porta, David rappresenta una scommessa calcolata per il nuovo progetto tecnico bianconero. È un attaccante moderno, in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo e dialogare con i compagni, qualità che saranno preziose per il nuovo allenatore, intenzionato a dare maggiore dinamismo al reparto avanzato. Il canadese è anche un profilo che piace molto alla proprietà e a Comolli per età, potenziale e visibilità internazionale, essendo il simbolo di una generazione d’oro del calcio nordamericano. Se tutto andrà come previsto, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità, e Jonathan David potrà iniziare a scrivere il suo nuovo capitolo in bianconero.