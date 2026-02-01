Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City!

Calciomercato Juve, le novità su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, ma intanto è stato preso un 2006 dal Manchester City!

La Juventus non si ferma all’arrivo di Jeremie Boga e, nelle ore che precedono il gong finale del calciomercato, lavora su tre tavoli contemporaneamente. La dirigenza bianconera è impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo per regalare a Luciano Spalletti l’attaccante richiesto e sfoltire la rosa, senza dimenticare gli investimenti per il futuro.

Caccia al bomber: Kolo Muani in pole

Il nome cerchiato in rosso per l’attacco è quello di Randal Kolo Muani. La punta francese, attualmente in forza al Tottenham (ma in prestito dal PSG), ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Torino. Ottolini ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League. L’ostacolo è il club londinese: gli Spurs fanno muro perché non hanno ancora un sostituto. Se il blocco non dovesse cadere, le alternative sono suggestive: dal ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee all’eterno amore per Alvaro Morata, fino al sogno quasi impossibile che porta all’ex Pallone d’Oro Karim Benzema.

Scambio con il Bologna: attesa per Joao Mario

Sul fronte uscite e scambi, è in piedi la trattativa con il Bologna per uno scambio di prestiti che coinvolge Emil Holm. L’esterno svedese farebbe il percorso inverso rispetto a Joao Mario. L’affare però vive una fase di stallo: manca ancora il via libera definitivo del giocatore in arrivo dal club emiliano. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’incastro tecnico andrà a buon fine.

Colpo verde: dal City arriva Oboavwodou

In ottica futura, la Juventus piazza un colpo di prospettiva internazionale assicurandosi Justin Oboavwodou. Secondo Sky Sport, i bianconeri hanno prelevato il classe 2006 direttamente dall’Academy del Manchester City. Attaccante moderno e polivalente, Oboavwodou nasce come punta centrale ma può agire efficacemente anche come esterno grazie alla sua rapidità e tecnica. Un innesto che conferma la strategia della società: anticipare la concorrenza europea sui migliori talenti per costruire un bacino sostenibile da cui la Prima Squadra potrà attingere in futuro.