Calciomercato Juve, Kolo Muani sempre nel mirino? Intanto l'attaccante ha fatto vedere questa cosa - Calcio News 24

Recupero lampo per Kolo Muani: l’ex bianconero torna subito in campo. Dalla parentesi juventina alle nuove prospettive

Il tema del Calciomercato Juve torna d’attualità grazie alle notizie provenienti dall’Inghilterra: Randal Kolo Muani, ex attaccante bianconero, è pronto a rientrare con sorprendente rapidità dopo il recente infortunio alla mascella. L’attaccante del Tottenham, vittima di uno scontro durissimo nell’ultima gara di Premier League, sembrava destinato a uno stop prolungato. Invece, la situazione si è evoluta in modo molto più rapido del previsto.

Secondo lo staff medico del club londinese, Kolo Muani non ha avuto bisogno dell’intervento chirurgico che inizialmente era stato ipotizzato. La frattura, seppur dolorosa, può essere gestita con una mascherina protettiva, dettaglio che ha permesso al francese di tornare ad allenarsi in gruppo già pochi giorni dopo l’incidente. Un recupero lampo che ha sorpreso tutti e che permette al Tottenham di ritrovare un’opzione fondamentale in attacco, soprattutto in un momento in cui la squadra è decimata da infortuni.

Il suo rientro è molto atteso da Thomas Frank, che deve fare i conti con l’assenza contemporanea di vari profili offensivi. Muani, anche se non al 100%, rappresenta una risorsa preziosa nelle rotazioni e potrebbe persino partire titolare già nel prossimo match, indossando la maschera protettiva che lo accompagnerà nelle prossime settimane.

Il recupero immediato dell’attaccante porta con sé riflessioni anche in Italia, in particolare per chi segue con attenzione il Calciomercato Juve. Kolo Muani, infatti, ha lasciato un ricordo forte nella sua parentesi juventina, dove aveva mostrato lampi di qualità e una crescita costante. Non a caso, durante la sessione di mercato estiva, più di una voce aveva alimentato l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Torino. La pista non si è poi concretizzata, complici le richieste elevate e il nuovo progetto tecnico bianconero, ma il nome del francese è rimasto un punto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Oggi il suo rientro improvviso e il ruolo che sta ritrovando al Tottenham non possono che riaccendere il dibattito: nell’ottica del Calciomercato Juve, Muani rappresenta uno di quei profili che avrebbero potuto fare comodo alla rosa di Thiago Motta, soprattutto per duttilità e velocità.

In Premier League, invece, potrà sfruttare questo recupero straordinario per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore. Per la Juventus resta forse un’occasione sfumata, mentre per gli Spurs può essere l’arma in più nella corsa ai primi posti.