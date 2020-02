Calciomercato Juve, lo United non fa sconti: 100 milioni per Pogba

Calciomercato Juve, il Manchester United non vuole fare sconti per Paul Pogba. Per il francese servono almeno 100 milioni di euro

La Juventus non molla Paul Pogba, ma il Manchester United non vuole fare sconti. Secondo il tabloid inglese The Guardian, il club inglese vuole almeno 100 milioni di euro per far partire il giocatore.

Il Real Madrid rimane alla finestra, Zidane vuole assolutamente il giocatore. Non sarà semplice strapparlo ai Red Devils, in estate si può scatenare una vera e propria asta di mercato.