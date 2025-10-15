Calciomercato Juve, è lui il grande obiettivo per la fascia: dopo gli infortuni recenti pronti nuovi contatti con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, l’esterno resta il grande obiettivo: dopo i recenti infortuni si riapre il dialogo con l’Atletico Madrid

L’infortunio di Gleison Bremer, che terrà il difensore brasiliano lontano dai campi per almeno due mesi, costringe la Juventus a rivedere le proprie strategie, non solo sul terreno di gioco ma anche sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza difensiva potrebbe accelerare l’assalto a uno degli obiettivi principali per la corsia destra: Nahuel Molina.

Il nome del terzino argentino, campione del mondo in carica, non è nuovo in casa bianconera. Già in estate la dirigenza aveva provato a intavolare una trattativa con l’Atlético Madrid, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Oggi lo scenario appare diverso: Molina sta trovando pochissimo spazio con Simeone (appena sette presenze e 152 minuti complessivi in questo avvio di stagione) e un addio a gennaio non è più un’ipotesi remota. Per un giocatore che gode ancora della fiducia del CT Scaloni, ma che ha bisogno di continuità per mantenere il posto in nazionale, la Serie A potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

L’infortunio di Bremer potrebbe spingere Igor Tudor a utilizzare stabilmente Kalulu come braccetto difensivo, liberando così uno slot sulla fascia destra. È proprio in questo contesto che si inserisce il nome di Molina, profilo che risponde perfettamente alle esigenze della Juve: un esterno di spinta, qualità e già abituato al campionato italiano grazie all’esperienza con l’Udinese.

La trattativa con l’Atlético non si preannuncia semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva. La formula più percorribile resta quella del prestito con obbligo di riscatto. La Juventus, colpita duramente dall’assenza di Bremer, potrebbe così trasformare una tegola pesantissima in un’opportunità per piazzare il grande colpo di gennaio.

