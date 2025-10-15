Infortunati Juve: un altro ko in casa bianconera! Dopo Bremer si ferma un altro calciatore, tutti i dettagli

Infortunati Juve, scatta l’allarme in casa bianconera: un altro ko dopo Bremer! Le ultimissime dall’infermeria

Non c’è pace per la Juventus. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, l’infermeria bianconera registra un’altra defezione pesante: Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere, simbolo di carisma e coesione nello spogliatoio, ha riportato un serio problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

La diagnosi

Gli esami svolti al J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al gemello mediale della gamba sinistra. I tempi di recupero verranno stabiliti con precisione solo dopo nuovi controlli, previsti tra due settimane, ma lo stop dovrebbe aggirarsi attorno ai due mesi.

Un’assenza che pesa oltre il campo

Per Igor Tudor non si tratta soltanto di una perdita tecnica. Pinsoglio, classe 1990, è molto più di un terzo portiere: è il collante del gruppo, il primo a incitare i compagni dalla panchina e un punto di riferimento morale per tutta la squadra. La sua assenza priverà la Juve di una voce fondamentale in un momento già complicato della stagione.

Il rebus del terzo portiere

Con Di Gregorio e Perin a disposizione, il tecnico dovrà ora decidere a chi affidare il ruolo di terzo portiere: le opzioni portano alla Juventus Next Gen o alla Primavera, da cui attingere in caso di emergenza. Una nuova grana che si aggiunge a un avvio di stagione segnato dalla sfortuna.

La reazione del gruppo

La Vecchia Signora perde così non solo un uomo di campo, ma soprattutto uno dei leader più ascoltati. La squadra si stringe attorno a Pinsoglio, con la speranza di rivederlo presto almeno in panchina, a guidare i compagni con la sua energia contagiosa.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Juve, caccia agli esterni per gennaio: quattro profili nel mirino di Comolli. Tutti gli aggiornamenti

