Calciomercato Juve: non solo Arthur, in arrivo anche Felix Correia dal City

Calciomercato Juve: arriva Felix Correia dal City, possibile scambio. In ballo c’è Pablo Moreno, attaccante della Juve Primavera

Non è soltanto il giorno delle visite di Arthur Melo. Come appreso dalla redazione di JuventusNews24 in giornata al J Medical transiterà anche Felix Correia, esterno offensivo classe 2001 di proprietà del Manchester City (l’ultima stagione in prestito all’AZ Alkmaar con cui ha collezionato 27 presenze, tre gol e 7 assist).

A compiere il percorso inverso potrebbe essere Pablo Moreno, attaccante spagnolo della Juve Primavera classe 2002. Il discorso di scambio è ben avviato ma mancherebbe ancora la definizione di alcuni dettagli.