Calciomercato Juve: il club bianconero starebbe pensando al ritorno di Alvaro Morata quattro anni dopo l’addio

La nuova Juventus di Andrea Pirlo potrebbe contare su un attaccante che a Torino ha lasciato il segno: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, rientra nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco.

L’Atletico Madrid valuta lo spagnolo 60 milioni di euro. Quelli che i Colchoneros hanno sborsato al Chelsea negli scorsi mesi per aggiudicarsi l’ex Real Madrid. Secondo Tuttosport per provare ad abbassare il prezzo del cartellino, nella trattativa potrebbe entrare anche Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina potrebbe tentare Simeone, che è un suo grande estimatore.